フィギュアスケート選手でタレントの本田紗来さんは5月13日、自身のInstagramを更新。さまざまなコーディネートのモデルショットを公開しました。【写真】本田紗来の圧倒的な美脚「クールで美しくて可愛い」本田さんは「Ray6月号自信をくれるお守り『わたしだけの最愛ブランドを手に入れて』是非チェックしてみてください〜！」とつづり、7枚の写真を投稿。さまざまな衣装に身を包んだモデルショットです。2枚目と4〜6枚目では、