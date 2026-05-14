ビッグなトヨタ車2026年4月2日、トヨタは米国工場で生産されるフルサイズピックアップ「タンドラ」の国内導入を発表しました。北米で高い需要を持つモデルの導入に、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。初代タンドラは1999年に登場し、トヨタが北米向けに展開していたフルサイズピックアップ「T100」の実質的な後継モデルとして位置づけられました。【動画】トヨタ新型「“カクカク”本格モデル」を動画で見る（70枚