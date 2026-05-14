ハローキティが通常の頭身よりスタイルアップした「ハローキティ スタイルアップフィギュアコレクション」が、5月下旬から、全国のカプセル自販機で順次発売される。【写真】美スタイルの日焼けキティも！「スタイルアップフィギュアコレクション」全4種一覧■平成コーデがなつかしい今回登場する「ハローキティ スタイルアップフィギュアコレクション」は、一目見ただけでわかるような、“奇跡のプロポーション”を手にし“