１３日夜から１４日にかけて佐伯区でクマの目撃情報が相次ぎ、近くの小・中学校１０校で臨時休校となっています。 警察によると午前６時４０分すぎに佐伯区倉重１丁目で、クマのような動物がバス停の南側の茂みに入ったという通報がありました。 通報があった場所から約１ｋｍ離れた佐伯区千同でも１３日にクマが目撃されていて、区は同一個体の可能性もあるとみて調べているとしています。 また、１３日夜には佐伯区内では