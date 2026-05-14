海上自衛隊の護衛艦さざなみの海上自衛官が知人女性に暴行した疑いで逮捕されました。 護衛艦さざなみの３等海曹（２２）は１４日午後９時４０分ごろ、知人女性の胸を手で突き飛ばして転倒させるなどをした疑いがもたれています。 容疑者の男は「突き飛ばして引き倒した事実はあっていますが、それ以外は少し違います」と一部容疑を否認しているということです。 護衛艦さざなみの新保艦長は「今後、警察の捜査に協力すると