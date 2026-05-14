高校再編問題で県教委はこれまでの素案を維持する方針を固めたことが分かりました。 これまで県教育委員会は広島市の高陽・高陽東・安西の３校や呉市、東広島市、福山市などの１８校を７校に再編する案を公表していました。 関係者によると素案通りの１８校を７校に再編する方針を固め、実施時期については各学校で変更していくとしていることが分かりました。 県教委は１５日の教育委員会会議に素案を提出し採決を目指すと