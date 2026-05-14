任期満了に伴う新潟県知事選挙が5月14日告示され、これまでに現職と新人合わせて3人が立候補しています。 県知事選挙にはこれまで届け順に、いずれも無所属で現職の花角英世さん（68）、新人の土田竜吾さん（38）、新人の安中聡さん（48）の3人が立候補を届け出ています。 【無所属・現職花角英世 候補】 「安全で安心で暮らしやすい新潟のその上に、なんといっても経済の活力。この新潟が、経済社会が元気でなければならない