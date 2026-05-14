俳優の中村倫也（39）が14日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。仲の良い俳優について語った。MCの「ハライチ」澤部佑から「ムロツヨシさんとは付き合いは長いですか」と話題を振られた中村。「長いです」と答え、「僕が22、23歳の時。7、8年前くらい」から交流があるという。「僕はまだ無名の俳優でムロさんもここまで世の中に知られる前に出会って、ムロさんの『muro式』っていう舞台に出