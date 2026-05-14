政府が今夏、電気・ガス料金に対する補助の再開を検討していることがわかった。中東情勢悪化による原油や液化天然ガス（ＬＮＧ）の価格高騰により、夏場に電気・ガス代の値上がりが見込まれる。冷房需要が高まる７〜９月を念頭に、家計を支援する狙いがある。ロシアのウクライナ侵略を機に燃料価格が高騰したことを受け、政府は２０２３年以降、断続的に電気・ガス代への補助を行っている。高市政権では物価高対策の一環として