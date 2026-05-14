タレントの紗綾が14日、自身のインスタグラムを更新。第2子出産後の休養から復帰を発表した。【写真】性別もサラッと明かす第2子とともに休養から復帰を伝えた紗綾今年3月に第2子出産を発表。「産後1ヶ月間は、完全休養します」と伝えていた。今回、「産後2ヶ月休養させていただき、SNSも再開します!!」と報告。「産後1ヶ月は、義実家へお邪魔し家事全般から長女の送り迎えなど義父母、旦那、長女に沢山協力してもらってっかり