衆院憲法審査会＝14日午前衆院憲法審査会は14日、大規模災害などに備えた緊急事態条項を巡り、衆院法制局が作成した条文のイメージ案を基に討議した。自民党は、選挙実施が困難な場合に国会議員の任期を延長する必要性について、各党に異論はないと主張。衆院野党第1党の中道改革連合は、論点は多岐にわたっているとし、慎重な検討を求めた。イメージ案は「たたき台」の位置付け。議員任期延長と内閣の「緊急政令」制定が柱と