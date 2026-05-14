昨年の韓国・釜山での会談で握手を交わすトランプ米大統領と中国の習近平国家主席/Mark Schiefelbein/AP（CNN）トランプ米大統領と中国の習近平（シーチンピン）国家主席との首脳会談は、米大統領が世界史に刻んだ消えることのない足跡を示すための集大成となる行事だ。だが、中国の華やかな儀礼がトランプ氏を栄誉ある政治家として演出する一方で、今回の訪問は、イランとの戦争を含むトランプ氏のいくつかの決定が、同氏の権威と