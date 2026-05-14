ジュニアの5人組「KEYTOLIT」の中村嶺亜（29）が14日、都内で化粧品ブランド「Pureal（ピュレア）」のCM発表会に出席した。中村は「Pureal」ブランドアンバサダーに就任。出演するCM「僕を満たす、5分間」は18日から放映開始となる。自身が最近満たされた5分間について「体感5分映画」とした。映画「スター・ウォーズ」シリーズの大ファンであることをかねて公言。「シリーズのリバイバル上映がありまして、過去の3作品