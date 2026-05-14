お笑いコンビ・EXITの兼近大樹が14日、神奈川・横浜アンパンマンこどもミュージアムで行われた映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』（6月26日公開）みんなで冒険へ！出発イベントに登壇。マイナンバーカードを取得したことを明かした。【写真】EXIT・兼近に優しい笑顔を向けた戸田恵子本作で相方のりんたろー。とともに声優に挑戦している兼近は、アンパンマン役の戸田恵子、新キャラクター・パンタン役の土屋太