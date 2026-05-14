桐島かれん（61）が14日までにインスタグラムを更新。「今年89歳となる母。食欲旺盛、元気にしております」とエッセイストで作家の母・桐島洋子さんとのツーショットを公開した。7月6日の誕生日で89際となる、洋子さんの笑顔に「先生がお元気そうで嬉しいです」などの声が多数、寄せられた。