お笑いコンビ・かまいたちが出演するMBSのバラエティー『かまいたちの知らんけど』（深夜0：28〜1：28）16日放送回では、小籔千豊、timelesz・篠塚大輝、本田望結、蛙亭・イワクラをゲストに迎え、「小籔千豊崇拝バスツアー！」を届ける。【番組カット】ロケバスの中で…大爆笑する篠塚大輝「小籔千豊崇拝バスツアー！ありがたいお言葉をいただいて幸せになろう、知らんけど」と題した今回、移動中のロケバスの中でトークを