元テレビ朝日社員の玉川徹氏が14日、パーソナリティーを務めるTOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜午前11時30分）に出演。カルビーが主力商品のパッケージを白黒に変更することを「ある意味よくやった」と評価した。カルビーは12日、中東情勢の悪化に伴いナフサを原料とするインクの供給が滞っていることから、「ポテトチップス」などの主力14商品のパッケージを白と黒の2色にすると発表した。玉川氏は「これはね、僕は象徴だと思