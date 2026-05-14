MBSテレビは、13日夜に異例の編成を実施した。阪神タイガースのプロ野球中継を一部、サブチャンネルで放送した。【写真】「ほぼ転職レベル」アナウンスセンター長からの異動を伝えたMBS西靖アナこの日、『よんチャンTV』（後3：40〜）、さらに『水野真紀の魔法のレストラン』（後7：00〜）をレギュラー編成する一方、神宮球場で午後6時プレイボールのヤクルト対阪神戦をサブチャンネルで生中継した。その後、8時台はメインチ