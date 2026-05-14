◆大相撲▽夏場所５日目（１４日、両国国技館）三段目・木竜皇（本名・坂本博一）＝立浪＝が無傷の３連勝。同・結山（放駒）に鋭い立ち合いで押し出した。「次も集中していきたい」とうなずいた。大けがから序二段まで降下。関取復帰を目指す男は力の差をみせつけている。それでも「追われるのは弱い。挑戦者の気持ちでやっていく」と引き締めた。１３日は女子フィギュアスケートのミラノ五輪銀の坂本花織が引退会見で結婚