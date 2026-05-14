【DRECOM CREATORS STUDIO】 5月14日 発表 ドリコムは、インディーゲームスタジオ「DRECOM CREATORS STUDIO（ドリコム クリエイターズ スタジオ）」を設立することを5月14日に明らかにした。 「DRECOM CREATORS STUDIO」は、ゲームクリエイターの支援および作品の発掘・育成し、世界へ届けることを使命とするインディーゲームスタジオ。同社は近年