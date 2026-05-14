ソフトバンク・倉野信次投手コーチは１４日、みずほペイペイでの投手練習を見守り、２６日から始まる交流戦で先発ローテを再編する方針を明かした。「交流戦に関しては６連戦が３週続くというのもありますし、ローテの再編というところは大事になるかなと思います」と説明した。現状、先発６枠で確定しているのは上沢、大津の２人だけ。それに続くのが、１３日にリフレッシュの意味合いもあり登録を抹消された松本晴、１５日か