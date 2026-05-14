奄美地方は今月3日に梅雨入りしました。 本格的な雨のシーズンを前に奄美市で防災点検がありました。 鹿児島県大島支庁は毎年この時期に、大雨に備えた防災点検を行っています。 きのう13日は県と奄美市の担当者らおよそ30人が参加し、奄美市の芦花部地区を点検しました。 県は2010年から、総事業費およそ14億4000万円をかけ、土砂をせき止める砂防ダムの工事を進めていて2029年に完成予定です。 13日は、県が、