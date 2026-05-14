【大気の状態は非常に不安定】落雷と降ひょうに関する気象情報 発表 九州北部・九州南部地方は、１４日（木）夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意してください。 【大気の状態が非常に不安定】上空の寒気 と 日中の気温上昇 １４日（木）は、九州地方の上空約５５００メートルに、引き続き氷点下１５度以下の寒気が流れ込む見込みです。また、日中の気温上昇の影響も加わり、大気の