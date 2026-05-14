店頭にそら豆が並び始めると、初夏の訪れを感じますよね。ほくほくとした食感と、ほんのり青い香りが魅力の旬野菜。実は、たんぱく質やビタミン類などを含む、栄養豊富な食材でもあります。今回は、そんなそら豆の名前の由来や栄養、よりおいしく楽しむための下ごしらえのコツをご紹介します。そら豆とは？そら豆の名前の由来空に向かってさやがつくことからその名がついたといわれている「そら豆」。ほんのり青い香りが特徴で、塩