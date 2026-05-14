首相の高市早苗は4月12日の自民党大会で党是とする憲法改正について「改正発議に目処が立ったと言える状態で来年の党大会を迎えたい」と宣言し、改憲議論の加速化を促した。インテリジェンス（情報収集・分析）強化のための「国家情報会議」創設法案や皇室典範改正、「国旗損壊罪」創設など、重要案件が山積する特別国会で新たな課題が積み上がったと言える。足元のイラン情勢から来る物価高対策に加え、次から次へと「成果」を生