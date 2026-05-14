ドル円は１５７．９７円まで、１５８円トライに慎重も、押し目もほとんどなく堅調＝東京為替 ６日の高値を超え、最初の介入とみられる動きが出た４月３０日以来の高値圏を付けているが、当局防衛ラインとして意識される１５８．００円トライには慎重。 USDJPY157.96