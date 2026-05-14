160.66ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 158.85エンベロープ1%上限（10日間） 158.82一目均衡表・雲（上限） 158.2521日移動平均 157.93現値 157.88一目均衡表・基準線 157.41100日移動平均 157.2710日移動平均 156.50一目均衡表・転換線 156.32一目均衡表・雲（下限） 155.85ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 155.70エンベロープ1%下限（10日間） 154.5