【新華社北京5月14日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は14日午前、国賓として訪中したトランプ米大統領と北京の人民大会堂で会談した。習主席は次のように強調した。中米の共通利益は相違を上回り、中米それぞれの成功は互いのチャンスであり、中米関係の安定は世界にとって有益である。双方はライバルではなくパートナーとなり、互いに成果を上げ、共に繁栄し、新時代の大国が正しく付き合う道を歩んでいかなけれ