ＮＨＫの『ニャンちゅうワールド放送局』の『ニャンちゅう』役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが5月14日、自身のブログを更新。ゴム臭いけど嬉しい悩みを綴りました。 【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さんゴム臭い「においが分かるのは素敵なことなんですけどね〜♪」 【ニャンちゅう】津久井さんは、「においが分かるのは素敵なことなんですけどね〜♪」と題