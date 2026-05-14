ジュニアの5人組「KEYTOLIT」の中村嶺亜（29）が14日、都内で化粧品ブランド「Pureal（ピュレア）」のCM発表会に出席した。自分が金メダルを挙げたいくらい頑張ったことについてトーク。「大切な人のお祝い準備」と明かした。最近祖母が誕生日で、連れて行きたいお店があったという。「そこが電話予約しかできないお店。ただ、僕なぜかお店予約が苦手で…普段は一緒に行かないのに、代わりにメンバーの岩崎大昇にしてもら