今回は、10年付き合った彼氏に復讐を決意したエピソードを紹介します。「お前は俺にとっての味噌汁だから」「私には、高校時代から10年付き合っている彼氏がいます。彼氏は昔から浮気性で、浮気がバレては許す、ということを繰り返していました。そんな彼氏ですが、最近どうやら会社の同僚と浮気しているようです。今までずっと彼氏の浮気を我慢してきましたが、もう限界でした。そしてある日、彼氏に『私たちの今後についてどう思