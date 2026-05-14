【第19話】 5月14日 公開 第19話を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月14日、荒緒択氏のマンガ「再会の勇者」の第19話「見守る者」をヤンマガWebにて公開した。 第19話では、木の陰でミリアムと交わっている勇者のところへ、アイリスが近づいてくる。気づかれないよう中断しようとするが、ミリアムは行為に没頭しており――。 「再会の勇者」のページ