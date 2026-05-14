5月14日、島田慎二氏（JBA会長／Bリーグチェアマン）のポッドキャスト番組『島田のマイク』第287回が配信。JBAが発表した男子日本代表の強化方針と、2036年のオリンピックまでを見据えた“12年構想”について語った。 5月1日に行われたJBAの会見で、男子日本代表の強化方針が発表された。柱は2036年まで3大会分のオリンピックを見据えた12年という中長期スパンでの計画で、背景にあるのはA代表・ネクストA代表・その