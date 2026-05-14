5月14日、B3に所属する徳島ガンバロウズは、青山晃也との2026－27シーズンの選手契約（継続）を締結したことを発表した。 27歳の青山は宮崎県出身で、185センチ85キロのシューティングガード。福岡大学を卒業後、2023－24シーズンに徳島に加入した。3シーズン目となる今シーズンは52試合に出場し、平均5.1得点1.8リバウンドを記録した。 今回の契約継続の発表にあ