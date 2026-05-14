★人気テーマ・ベスト１０ １半導体 ２人工知能 ３フィジカルＡＩ ４ドローン ５データセンター ６半導体製造装置 ７宇宙開発関連 ８防衛 ９ＪＰＸ日経４００ １０蓄電池 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「量子コンピューター」が１６位となっている。 小野田紀美経済安全保障相は３～６日にインドを訪問し、ジテ