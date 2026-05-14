AFC U17アジア杯サウジアラビア2026は5月13日までにグループステージの全日程を消化。U-17日本代表を含む8強が出揃った。この8強がそのまま今年11月にカタールで開幕するU-17ワールドカップへ出場することとなるが、その前にアジアNo.1を決する戦いがクライマックスを迎えることになる。日本にとってのグループステージ最終戦の翌日となった13日は夕方からトレーニングを実施。第3戦で出場機会のなかった、あるいは出場時間