雪印メグミルクが大幅反発している。午前１１時ごろに、上限を４００万株（自己株式を除く発行済み株数の６．５８％）、または１００億円とする自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。取得期間は５月１５日から来年３月１２日までで、取得した相当数については消却する。 同時に、２７年３月期連結業績予想を発表しており、売上高６４５０億円（前期比４．７％増）、営業利益２１０億円（同１５．０％増）を