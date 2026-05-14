鶴岡市によりますと、きょう、午前6時45分ごろ、山形県鶴岡市下川でクマ1頭が目撃されました。 現場は、鶴岡市消防署西分署前の道路で、クマは道路を西から東に横断していったということです。クマの体長はわかっていません。 市が注意を呼びかけています。