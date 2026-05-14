【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山下智久が『DIME』7月号（5月15日発売）表紙に登場。誌面には、山下が主演を務める映画『正直不動産』とのコラボによる不動産特集が掲載される。 ■山下智久は映画『正直不動産』で嘘をつけなくなった営業マンを熱演 情報非対称性の象徴とも言える不動産業界。山下智久が嘘をつけなくなった営業マン、永瀬財地を演じるTVドラマ『正直不動産』が、ついにスクリーンへ。 DIME