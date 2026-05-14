【写真】佐久間大介のシンガポールショット／『それスノ』公式が投稿したオフショット Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新。シンガポールにロケで訪れた際のオフショットを公開し、注目を集めている。 3月6日放送の『それSnow Manにやらせて下さい』で、佐久間は野生のアニマルを撮影してポケットサイズにデータ化する「ポケマルマスター」を目指す企画に挑戦。念願の初海外ロケで、シンガ