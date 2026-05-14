【その他の画像・動画等を元記事で観る】 のんが5月14日、アメーバオフィシャルブログを更新。洗練された“miumiuコーデ”姿とともに、元乃木坂46の齋藤飛鳥との2ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 ■「齋藤飛鳥さんとやっとお会いできた嬉しい」（のん） 5月13日、ラグジュアリーブランド「ミュウミュウ（MIU MIU）」が音楽やカルチャー、そして創造的な交流をテーマにした