【写真】Mrs. GREEN APPLE『non-no』誌面カット／『non-no』特別版表紙／大森元貴の過去のハーフパンツコーデ 『non-no』の公式SNSで、5月20日発売の7・8月合併号のMrs. GREEN APPLEの誌面カットが公開され、注目を集めている。 ■大森元貴、ジャケット×ハーフパンツスタイルで登場 公開された誌面カットでは、右側に立つ大森元貴が、グレンチェックのジャケット、シャツ、ストライプ柄のネクタイを合わ