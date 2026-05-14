巴コーポレーション [東証Ｓ] が5月14日昼(12:20)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比16.2％増の54.8億円に伸びたが、27年3月期は前期比32.5％減の37億円に落ち込む見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期の特別配当を落とし、普通配当24円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比3.0倍の29.6億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の11