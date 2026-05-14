ナイス [東証Ｓ] が5月14日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比19.9％増の51.6億円になり、従来予想の44億円を上回って着地。27年3月期は前期比0.7％増の52億円とほぼ横ばい見通しとなった。3期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比7円増の79円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比17.8％減の24.5億円に減り、売上営業利益率は前年