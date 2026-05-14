ダイキアクシス [東証Ｓ] が5月14日昼(12:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比19.9％減の6.4億円に減ったが、通期計画の13.5億円に対する進捗率は47.8％となり、5年平均の43.7％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の5.8％→4.7％に悪化した。 株探ニュース