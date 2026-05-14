ＦＣＥ [東証Ｓ] が5月14日昼(12:30)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比14.6％増の7.6億円に伸び、通期計画の11.6億円に対する進捗率は65.8％に達したものの、5年平均（ただし赤字期を除く）の72.2％を下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益は前年同期比53.3％増の3.9億円に拡大する計算になる