長崎市は神ノ島町のごみ焼却施設の緊急点検に伴い、隣接する市民プールを5月末まで臨時休館すると発表しました。 5月末まで臨時で休館するのは、長崎市神ノ島町の「長崎市民神の島プール」です。 市によりますとプールに隣接するごみ焼却施設で11日、焼却炉から出る熱を処理する煙の通路が詰まり、異常が確認されたため運転を休止したということです。 神の島プールについても焼却施設か