佐世保市中心部の商店街に、イオングループのスーパー「マックスバリュ」がオープンし多くの人が訪れています。 （前川 克美 店長） 「マックスバリュ佐世保島瀬店オープンします」 4年前に閉店したイオン佐世保ショッピングセンターの跡地に、新たにオープンしたマックスバリュ佐世保島瀬店。 オープンを記念して紅白まんじゅうが先着200人に配られました。