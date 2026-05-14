14日朝、対馬市の国道で歩行中の男性が軽乗用車にはねられる事故がありました。 14日午前9時頃、対馬市厳原町の国道で横断歩道を渡っていた20代の男性が直進してきた軽乗用車にはねられました。 警察によりますと、男性は腰の骨を折るなどのケガをしましたが命に別条はないということです。 軽乗用車を運転していた30代の女性にケガはありませんでした。 女性は「ブレーキを踏んだが間に合わなかった」と話している