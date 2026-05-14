◇NBA東プレーオフ準決勝・第5戦キャバリアーズ117ー113ピストンズ（2026年5月13日リトル・シーザーズ・アリーナ）NBAキャバリアーズは、13日（日本時間14日）に東プレーオフ（PO）準決勝・第5戦でピストンズと対戦した。延長の死闘の末に今シリーズ敵地初勝利。そして東決勝進出へ王手をかけた。2勝2敗のタイで迎えた第5戦。前半は52―60と8点ビハインドで折り返した。後半に入ると接戦の展開となった。103―103の第4Q